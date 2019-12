Luís Filipe Vieira tentou reaver 1,6 milhões que tinham sido caçados pela máquina fiscal

A conversa que tem como interlocutores o juiz Rui Rangel e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, dizia respeito a um processo interposto pelo presidente dos encarnados, que tentava reaver 1,6 milhões que tinham sido caçados pela máquina fiscal.Estavam em causa mais-valias pela venda de participações numa empresa que tinha o filho de Vieira como membro do Conselho de Administração.Diz o Ministério Público que Vieira tentava pressionar o juiz para falar com o magistrado de Sintra que ia decidir, para não ter o dinheiro parado. Vieira ganhou, entretanto, a ação judicial.