Luís Filipe Vieira tinha 2750 euros guardados dentro do armário

Luís Filipe Vieira tinha 2570 euros guardados no armário. O dinheiro foi apreendido pela PSP durante as buscas à residência do presidente dos encarnados, na Cruz Quebrada, revela o auto da PSP, a que o CM teve acesso.Durante estas buscas, os agentes da PSP encontraram várias quantias em notas de vários países: 7888 libras, 7888 reais, 1345 libras, 30 mil kwansas, 100 mil dobras (São Tomé), 440 meticais (Moçambique) e 340 euros.No local, os agentes da PSP encontraram a mulher de Vieira e a empregada doméstica. A casa de Vieira foi passada a pente fino pelos investigadores. As autoridades revistaram todas as divisões, incluído arrecadações, no sentido de encontrarem provas que fossem úteis para a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal.