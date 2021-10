Luís Filipe Vieira vai vender as ações do Benfica nos próximos dias. Saiba mais no programa 'Pé em Riste'

Luís Filipe Vieira vai avançar, nos próximos dias, com a venda das ações do Benfica que detém.As ações não estão arrestadas, apesar de o ex-presidente do Benfica ser arguido na Operação Cartão Vermelho. Tal como comunicou à CMVM, o ex-dirigente tem uma proposta de quase seis milhões de euros para a venda dos cerca de três por cento de ações que detém.Vieira dá direito de preferência ao Benfica, mas vai avançar de qualquer forma para a venda desse capital da SAD.Se o Benfica não exercer o direito de preferência, Vieira vai vender as ações a um intermediário de José António dos Santos, empresário conhecido como 'Rei dos Frangos'.Isto quer dizer que as ações vão acabar nas mãos do americano Jonh Textor, com quem José António dos Santos já tem acordo.