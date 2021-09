Luís Filipe Vieira avisa que não abdica do seu direito de voto às eleições do Benfica que liderou durante 18 anos. "É lógico que vou votar", disse ao Correio da Manhã o antigo presidente.Da parte da atual direção serão dadas todas as condições para que Vieira vote sem quaisquer problemas e assim evitar contactos com associados contestatários à anterior liderança.