Luís Gonçalves punido com 30 dias de suspensão: o que motivou a expulsão no FC Porto-Rio Ave

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o administrador da SAD e vice-presidente do FC Porto, Luís Gonçalves, com 30 dias de suspensão e uma multa de 5.100 euros, devido à expulsão no FC Porto-Rio Ave da pretérita jornada da Liga Bwin, onde estava no banco de suplentes na qualidade de delegado ao jogo."Lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa - Saiu deliberadamente da área técnica para protestar com o árbitro dizendo: 'É falta car***o! Marca a falta car***o!'. Após ser expulso, na direção do árbitro assistente número 1 disse ainda: "É um filho da p**a, é um filho da p**a", pode ler-se no mapa de castigos divulgado esta quinta-feira.