Luís Maximiano atrasa-se e fica de fora de fotografia do plantel do Sporting

Antes do jogo com o Rio Ave, os jogadores do Sporting posicionaram-se para a habitual fotografia de família e Luís Maximiano, que estava a colocar as luvas, acabou por atrasar-se.



O guarda-redes chegou já tarde para a efeméride e acabou por nem sequer olhar para a máquina fotográfica, não escondendo a admiração, perante o gozo de alguns colegas, como Jesé.

