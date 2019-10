Luís Neto e Renan Ribeiro defedem Bruno Fernandes sobre gravações

Luís Neto e Renan Ribeiro defenderam esta quarta-feira Bruno Fernandes sobre as gravações em que o capitão da equipa de futebol do Sporting criticou alguns jogadores do plantel.



Em declarações à comunicação social, antes do treino matinal, em Alcochete, o defesa central e o guarda-redes sublinharam que os áudios divulgados são algo do foro "privado" do capitão e prefeririam ver o "lado positivo" das palavras do médio 'leonino'.





"Eu próprio, depois de uma derrota, se me metessem uma escuta em casa, de certeza que diria pior", defendeu Luís Neto.O defesa central preferiu destacar a atitude e o discurso do capitão "dentro do balneário"."Pela forma íntegra e profissional como enfrentou todos os rumores sobre a sua saída, desde junho, e tudo o que tem acontecido, como a situação do Estádio do Bessa, prefiro ouvir o que ele diz aqui sobre a responsabilidade e exigência de jogar num grande clube como o Sporting, para toda a gente ter medo de vir aqui jogar", justificou o internacional português.Discurso semelhante ao de Renan Ribeiro, que, apesar de lembrar que "desde que existem estas tecnologias é preciso ter mais cuidado", preferiu apontar ao detalhe as "reuniões" de que se fala nas referidas gravações."Estávamos a passar um momento difícil e essas reuniões são positivas. Toda a família que não se reúne, não evolui, portanto é isso que tem de acontecer, para falarmos dos aspetos positivos e negativos e podermos crescer", sublinhou o 'guardião' brasileiro.Renan abordou ainda a "pressão" decorrente da contestação no Estádio José Alvalade."Quando a atmosfera é negativa, a tendência é para as coisas não andarem de forma positiva. Quanto mais unidos estivermos, mais a tendência será para crescer, evoluir e os resultados serem cada vez mais positivos", assinalou o guarda-redes, enquanto Neto sublinhou que a equipa tem de sentir-se "em casa" no recinto 'leonino'.O defesa central disse respeitar a "opinião dos adeptos", reconhecendo-a como "natural num clube grande como o Sporting depois de um período de resultados negativos"."Mas, acho que podemos esperar pelo final do jogo para dar um pouco de estabilidade à equipa e ver se isso não tem a influência negativa que tem tido em Alvalade", apelou o defesa central.Noutro campo, ambos os jogadores acreditam que a paragem do campeonato será "positiva" para Silas implementar as suas ideias e destacaram a vantagem de o novo treinador ter abandonado os relvados há pouco tempo, o que lhe permite conhecer "tudo o que se passa dentro e fora de campo"."Deixa-nos muito à vontade e tenta dar-nos as melhores soluções para melhorarmos o nosso jogo", elogiou Luís Neto, avisando o grupo que, depois desta paragem, tem de "melhorar obrigatoriamente".Já Renan Ribeiro disse acreditar que o novo técnico vai "ajudar bastante" e irá aproveitar as próximas duas semanas para "implementar as suas ideias".