O Sporting oficializou a renovação de contrato com Neto, válido por mais uma época, até 2024,

. O central de 35 anos parte assim para a quinta época seguida em Alvalade e tem o desejo de escrever "uma nova história em 2023/24".

"Atendendo ao que foi o meu último ano, fico muito feliz por ter a oportunidade de tentar fazer um ano diferente, tanto a nível individual como também de ajudar a que o ano seja diferente coletivamente. Agradeço ao clube, ao staff, à equipa técnica e agradeço muito ao mister e a toda estrutura que me convidou para continuar. Agora é trabalhar e tentar que consigamos entrar num rumo diferente, numa nova história em 2023/24. Temos muito trabalho a fazer e temos de deixar uma imagem muito diferente do que foi o ano passado", salientou, à Sporting TV.



Apesar de na época passada ter conhecido diversos obstáculos, com uma lesão no joelho esquerdo e um pneumotórax espontâneo, o experiente central assume estar "bem". "Conheço os cantos à casa. O grupo é praticamente o mesmo, a estrutura também. Sinto me confortável aqui, feliz. Sinto-me em casa como se sente o Seba [Coates], o Adán, o Nuno [Santos], o Pote. Apanhei aqui uma fase de transição com o mister, praticamente uma nova era desde que o mister chegou. Fizemos parte do grupo que foi campeão nacional após 19 anos. Acho que a minha renovação vem muito por aí, do que foi construído na Academia a nível estrutural, o gosto pela vitoria e o detestar perder", apontou.

Neto reforçou, também, que o grupo tem "consciência" que na nova temporada é preciso dar a volta ao texto, depois do 4.º lugar em 2022/23: "O ano passado foi um bocado diferente do que temos feito desde que esta equipa técnica entrou, daí que todos temos consciência que este ano terá de ser muito diferente. Espero ajudar dentro e fora de campo. Temos um grupo bom, com muita esperança de que as coisas vão correr bem".





A terminar, o internacional português reconhece que por ser um dos elementos com maior experiência no plantel vai, também, ser proveitoso para os jovens talentos que estão a despontar na equipa principal. "É o legado que fica na nossa carreira. Queremos ajudá-los ao máximo e tentar que estes miúdos, com qualidade, possam atingir o seu máximo potencial. Às vezes não é fácil, são várias etapas e cada um tem o seu tempo. Cabe aos mais velhos ajudar e dizer-lhes para estarem tranquilos, isto é só futebol, num clube muito grande, e tirar-lhes esse peso de cima. Estamos de braços abertos para os receber e tratar deles para que nos possam ajudar durante a época", rematou.