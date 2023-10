Luís Rubiales banido durante três anos de "todas as atividades relacionadas com o futebol", anuncia FIFA

como a rainha Letizia e a infanta Sofia, e do Presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A FIFA condenou Luis Rubiales a três anos de afastamento de "todas as atividades relacionadas com o futebol", devido ao polémico beijo do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) à avançada Jennifer Hermoso, avançou esta segunda-feira o jornal El Español.A decisão deriva de um expediente aberto pela Comissão Disciplinar do organismo que tutela o futebol mundial.A 26 de agosto, a FIFA suspendeu provisoriamente Luis Rubiales , impedindo-o de entrar em contacto com a futebolista Jennifer Hermoso.O ex-dirigente beijou a jogadora na boca durante os festejos da conquista por Espanha do Mundial feminino, após a vitória (1-0) diante da Inglaterra na final realizada em Sidney, a 20 de agosto. Antes do beijo, tocou nos genitais em plena tribuna , ao lado de figuras da Coroa espanhola,