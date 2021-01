Luisão, Waldschmidt e três elementos da equipa técnica do Benfica testam positivo à Covid-19

O diretor técnico e de performance do Benfica, Luisão, assim como os elementos da equipa técnica Pietra, João de Deus, Fernando Ferreira e o jogador Waldschmidt testaram esta segudna-feira positivo à Covid-19.



Já durante a tarde Luisão encontrava-se isolado do plantel encarnado, uma vez que apresenta sintomas de infeção. A dois dias do jogo com o Sp. Braga, para as meias-finais da Allianz Cup, também outros elementos se encontram afastados do plantel pelo mesmo motivo.

