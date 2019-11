Luiz Phellype sobre Sporting: "O grupo está muito unido"

"O nosso grupo está muito unido como sempre. Não é agora que vai deixar de estar", disse esta quarta-feira o avançado brasileiro Luiz Phellype à partida para a Noruega, onde hoje o Sporting defronta o Rosenborg para a quarta jornada do Grupo D da Liga Europa.O avançado garantiu desta forma que o resultado negativo frente ao Tondela (derrota por 0-1) e que a reintegração do médio Wendel no plantel (após ter sido visto num restaurante de Lisboa às 23h00, quando deveria estar recolhido em casa) não afetaram a união do grupo de trabalho.Luiz Phellype, o único ponta de lança do plantel, acredita que pode fazer golos aos noruegueses: "Marcar é a minha função. Não há volta a dar."Também Emanuel Ferro, adjunto de Silas que fez a antevisão do jogo, abordou a reintegração de Wendel. " Nunca deixou de ser elemento do grupo. O que se passou foi público, não há nada a acrescentar. Está na comitiva e poderá ser utilizado", disse.Já sobre o facto da equipa leonina sentir grandes dificuldades em Alvalade e de parecer preferir jogar fora, Emanuel Ferro foi perentório: "O que nós gostamos de fazer é jogar. Isto é uma equipa de futebol. Seria também positivo se estivéssemos em Portugal."Já eliminados da Taça de Portugal e com um atraso de dez pontos no campeonato para o líder Benfica, os leões direcionam baterias para a Liga Europa."Olhamos para cada jogo como o mais importante, independentemente da competição. Agora, só estamos a pensar no jogo com o Rosenborg. Estamos em novembro, faltam muitos meses de competição. O Sporting não pode abdicar de nada, tem sempre de procurar a vitória em todos os jogos."Os leões vão defrontar os noruegueses com três baixas de peso: Mathieu, Acuña e Jesé, todos afastados da convocatória por lesão. Ristovski não está inscrito.