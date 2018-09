Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luke Shaw inconsciente após choque no Inglaterra-Espanha

Internacional inglês chocou com Carvajal e deixou o estádio de maca.

21:31

O jogador inglês Luke Shaw sofreu este sábado um traumatismo grave, ao chocar com o defesa espanhol Caravajal durante o jogo a contar para a Liga da Nações, que opôs as das equipas em Wembley, Londres.







Num lance que aconteceu aos 53 minutos, Show fez-se a uma bola aérea mas colidiu contra o corpo de Carvajal e caiu desamparado com a cabeça no chão. O jogador ficou desmaiado no relvado.



Assistido prontamente em campo, o internacional recuperou a consciência, mas foi retirado de maca e a receber oxigénio.



José Mourinho, treinador de Luke Shaw no Manchester United, assitiu à cena impressionante na bancada do Estádio de Wembley.