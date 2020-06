Luquinhas ‘preso’ pelo Benfica

A relação privilegiada entre o Desp. Aves e Benfica, sobre a cedência de jogadores, está envolta em situações pouco comuns no futebol. O caso de Luquinhas, avançado brasileiro de 23 anos, atualmente nos polacos do Légia Varsóvia, é paradigmático. Isto porque o contrato entre as partes ‘amarrava’ o jogador à vontade dos dirigentes.No contrato de cedência ao Desp. Aves, em 2017, de 50% dos direitos económicos, as partes comprometiam-se a uma possível recompra até maio de 2021, por 100 mil euros. Luquinhas ficava assim obrigado a celebrar um contrato de trabalho com o Benfica, válido por quatro épocas, com remuneração igual à recebida no Desp. Aves: 36 mil euros/ ano.O desrespeito desta cláusula implicaria uma indemnização de 5 milhões de euros pelo incumpridor, o que colocava o avançado refém da vontade dos encarnados, situação que entra em choque com o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo. A polémica estende-se igualmente à cláusula antirrival, imposta pela SAD das águias, que estabelecia que o Desp. Aves ficaria obrigado a indemnizar o Benfica em 5 milhões de euros caso negociasse Luquinhas com FC Porto ou Sporting.Luquinhas, Carlos Ponck, Hamdou, Derley, Ricardo Mangas, Bruno Lourenço, André Ferreira, Salvador Agra, Cristian Arango e Mato Milos foram os jogadores que abandonaram o Benfica para representar o Desp. Aves desde 2017/18, época em que os avenses chegaram à I Liga.O Benfica reagiu em comunicado para negar ilegalidades nos negócios com o Desp. Aves. "São aceites e reconhecidas pelas jurisdições internacionais, além de prática generalizada a nível nacional e internacional", frisaram as águias sobre as cláusulas contratuais.Paulo Gonçalves intermediou a transferência de Luquinhas para o Légia Varsóvia. Mas, na FIFA, o ex-secretário da SAD do Benfica é apontado como representante de Luquinhas.A Eurofoot BV apresentou uma fatura no Aves por despesas de representação, apesar de não constar no contrato na FIFA.