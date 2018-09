Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lusos em alta na Liga espanhola

Carriço e André Silva marcam na goleada ao Levante.

Por Mário Pereira | 09:56

Daniel Carriço e André Silva estiveram este domingo em plano de destaque ao contribuírem com um golo cada para a vitória larga (6-2) do Sevilha sobre o Levante, em jogo da 5ª jornada da Liga espanhola.



O jogo realizado no terreno do Levante, em Valência, foi claramente dominado pela formação visitante, que marcou logo aos 11' pelo francês Ben Yedder. Vantagem de pouca duração, pois Roger empatou no minuto seguinte. O segundo golo do Sevilha foi apontado pelo central Daniel Carriço, aos 21 minutos.



Ben Yedder viria a ser a figura do jogo, pois iria marcar mais dois golos (35 e 45 minutos), consumando um hat-trick, depois de o Levante falhar uma grande penalidade (26').



A segunda parte começou com o Valência a vencer por 4-1, marca que subiria aos 49 minutos com o golo de André Silva (o quarto na Liga espanhola). Sarabia fez o sexto golo aos 59' e Kjaer reduziu para 6-2, o resultado final, aos 90'.



Nos outros jogos de ontem destaque para os primeiros pontos perdidos pelo Barcelona na Liga, em casa, frente ao Girona (2-2). Messi (mais um golo) é o melhor marcador com 5 finalizações certeiras, a par de Stuani, que bisou no Girona.