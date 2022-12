José Mourinho é claramente o preferido dos portugueses para assumir o comando da seleção nacional, conclui o barómetro da Intercampus para o CM/CMTV. À pergunta quem deve substituir Fernando Santos, 49% dos inquiridos (praticamente metade) apontaram o nome do treinador da Roma.



A predileção por Mourinho faz com que tenha um apoio quase oito vezes superior ao segundo técnico mais referido, André Villas-Boas, com 6,3%.









Ver comentários