S érgio Conceição tem um dilema para resolver no eixo central da defesa, pois conta com David Carmo, a contratação mais cara do defeso por 20 milhões de euros, e o experiente Marcano, que cumpriu na goleada frente ao Marítimo (5-1) e até marcou.



Com Pepe a ser atualmente o jogador indiscutível da defesa, resta saber quem será o novo parceiro.









