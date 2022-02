Chegou ao Benfica alegadamente a “custo zero”. Veio do Marítimo, aos 29 anos, para representar os encarnados, com um contrato de cinco anos. Lesionou-se ao fim de três jogos, mas ainda não tinha chegado à Luz e já irritava Domingos Soares de Oliveira, o homem-forte para as contas dos encarnados. Uma escuta datada de 18 de março de 2021 mostra a irritação do administrador benfiquista que conversa com Miguel Moreira, também da área financeira: “É mais daquelas coisas assim à sapateiro, não faz sentido nenhum.