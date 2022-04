A derrota do FC Porto em Braga (1-0) conjugada com a vitória do Sporting no Bessa, frente ao Boavista (3-0), abre caminho a um cenário cada vez mais plausível: o clássico da Luz, entre portistas e benfiquistas (penúltima jornada do campeonato, dia 7 de maio), pode ser o jogo do título.

Futebol: FC Porto tem tido razões de queixa das arbitragens?









Ver comentários