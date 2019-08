Apagão em Barcelos interrompe jogo entre Gil Vicente e Sporting de Braga

Ce n'est pas un concert !



Le match entre Gil Vicente et Braga s'arrête après une coupure de l'électricité. [ Sport TV ]#TeamDZ #GILBRA #LigaNOS pic.twitter.com/HG0N1aur8x — Un Fennec (@Fennec213Dz) August 25, 2019

Gil Vicente vs Braga e a luz foi abaixo AHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/VL3Mq4HMww — J (@ohseucrl) August 25, 2019

L’électricité vient de se couper en plein match de Gil Vicente face à Braga #LigaNOS | #GVFCSCB pic.twitter.com/ROGEHi1tOk — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) August 25, 2019

O jogo entre o Gil Vicente e o Sporting de Braga, da terceira jornada da I Liga de futebol, foi este domingo interrompido na segunda parte, devido a uma falha de energia elétrica.O encontro foi interrompido ao minuto 50, quando a iluminação do Estádio Cidade de Barcelos se apagou, numa altura em que a formação 'arsenalista' vencia por 1-0, graças a um golo marcado pelo extremo brasileiro Wenderson Galeno, aos seis minutos.Os jogadores das duas equipas não recolheram aos balneários, tendo ficado no relvado, enquanto aguardavam o restabelecimento da iluminação do recinto.As fortes trovoadas que se estão a fazer sentir no Norte do País terão estado na origem da falha de energia.Partida foi reatada 30 minutos depois do apagão.