Lyon mais forte em Alvalade segue em frente na Liga dos Campeões

O Lyon voltou a surpreender, ao vencer este sábado o Manchester City, por 3-1. Defronta agora o Bayern, na quarta-feira, às 20h00, no Estádio José Alvalade, nas meias-finais da Champions.João Cancelo (Man. City) e Anthony Lopes (Lyon) foram titulares. Bernardo Silva nem saiu do banco dos citizens. Os franceses adiantaram-se aos 24’. Grande passe de Marçal (defesa que já passou pelo Benfica sem jogar qualquer minuto) para Ekambi, que não marcou graças ao corte de Eric García. Contudo, a bola sobrou para Cornet, que aproveitou o adiantamento de Ederson para fazer o 1-0.Na segunda parte, surgiu a resposta da equipa inglesa. Mahrez desmarcou Sterling, que fintou Denayer e entregou o golo a De Bruyne (69’). Aos 75’, o francês Dembélé entrou em campo para arrumar a eliminatória. Fez o 2-1 aos 79’, após passe de Aouar, e aos 87’ bisou, depois de aproveitar uma defesa incompleta de Ederson. O Lyon volta a tombar um gigante (já tinha eliminado a Juventus de CR7) e Anthony Lopes é o único português nas meias-finais da Champions."O mais importante é ter a atitude certa e uma mentalidade forte. Não nos podemos esquecer de que todos os jogos são a eliminar e se não vencermos estamos fora", afirmou Bruno Fernandes ao site da UEFA. O português deixou ainda elogios ao Sevilha, equipa que o Man. United defronta hoje (20h00), nas meias-finais da Liga Europa: "O Sevilha é uma equipa que está habituada a estar nas fases mais avançadas das competições europeias."Cristiano Ronaldo e Messi falham as ‘meias’ da Champions pela primeira vez desde 2006. Também será a primeira edição desde 2007 em que nenhum dos dois será o melhor marcador.