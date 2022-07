'Macaco' rouba craque europeu ao Benfica

Gustavo Mendonça, jogador da formação do Benfica, foi contratado pelo Canelas 2010, (Liga 3 - série A). O jovem, de 19 anos, integrou o plantel encarnado que venceu, na época passada, a Youth League. Gustavo Mendonça é o sétimo reforço do clube gaiense, liderado por Fernando Madureira, chefe dos Super Dragões, também conhecido como 'Macaco'.O atleta, natural de Amares, onde se iniciou na formação, passando depois pelo CB Póvoa do Lanhoso, representou o Benfica nas últimas sete temporadas. Além do título europeu, conquistou um campeonato nacional Juniores A e outro de Juniores B.A Youth League é uma competição de futebol disputada pelas equipas sub-19 dos clubes apurados para a Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA.