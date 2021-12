Três vezes campeão do Mundo, vencedor de cinco Ligas Europeias e considerado por cinco vezes como o melhor jogador mundial de futebol de praia, João Saraiva, conhecido no desporto como Madjer, concluiu o Ensino Secundário em maio deste ano, aos 44 anos. "Tive de escrever uma ‘enciclopédia’ com mais de 400 páginas, mas deu-me um prazer imenso", refere ao Correio da Manhã.