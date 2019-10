Para assinalar o Dia Nacional da Luta Contra o Cancro da Mama, celebrado no próximo dia 30 de outubro, Dolores Aveiro juntou-se a outras mulheres e entrou no Estádio de Alvalade de mão dada com Bruno Fernandes, o capitão da equipa.A mãe de Cristiano Ronaldo envergava uma indumentária cor de rosa, a cor oficial desta causa. Ao seu lado estava também a filha Elma.O Sporting recebe este domingo o V. Guimarães, num jogo a contar para a 8ª jornada da I Liga.Em atualização