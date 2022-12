Mãe de Pelé, com 100 anos, ainda não sabe que o filho morreu

A irmã de Celeste Nascimento, mãe de Pelé, revelou que a mulher de 100 anos não sabe que o filho morreu.Segundo o Daily Mail, a casa de Celeste faz parte da rota que o caixão de Pelé vai fazer até ser sepultado no cemitério vertical mais alto do mundo.A filha, Maria Lúcia, disse numa entrevista que falam com a mãe, "mas ela não conhece a situação. Ela está no seu próprio mundo"."Ela abre os olhos quando menciono o seu nome [de Pelé] e digo: 'Vamos rezar por ele' mas ela não está realmente consciente do que estou a dizer", revela.Pelé morreu aos 82 anos de idade no Hospital Albert Einstein de São Paulo, Brasil, a 28 de Dezembro.A mãe celebrou 100 anos no mês passado, com o filho a partilhar o momento especial no Instagram.