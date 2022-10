Magia, Rafa e milhões

O Benfica garantiu esta terça-feira o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões com uma vitória incontestável e com nota artística sobre a Juventus, por 4-3, mas a noite perfeita dos encarnados ainda sofreu alguns percalços.Roger Schmidt prometeu e cumpriu. Disse que o Benfica não joga para o empate e esta terça-feira foi com tudo para cima da Juventus. Pouco importa que o gigante italiano tivesse vários jogadores ausentes por lesão, o que interessa é que o Benfica voltou a ser mandão no jogo. Encostou a Juve às cordas e foi com facilidade que vulgarizou a defesa italiana.Cedo se percebeu que as águias estavam confiantes. Toques de calcanhar para aqui e para ali. E o golo acabou por surgir num golpe de cabeça do jovem herói António Silva, após cruzamento de Enzo.O golo levou o estádio ao rubro. Pintado em tons de vermelho e com cânticos alusivos ao Benfica. A Juventus, mesmo assim, conseguiu reagir, com um golo de Kean a precisar de ser validado pelo VAR. Um tento que gelou, apenas por segundos, o inferno da Luz.É que numa ação de Aursnes na área, Cuadrado viu-se obrigado a tocar a bola com a mão. Um penálti que João Mário não perdoou.Mas a obra de arte estava guardada para Rafa. O extremo benfiquista iniciou a jogada com um passe para a direita para João Mário, que devolveu a bola para dentro da área. Rafa, endiabrado, deu um toque de calcanhar que deixou Szczesny sem reação. Estava feito o 3-1 e o relógio ainda só marcava 35 minutos.E a etapa complementar começou como acabou a primeira. Com o Benfica por cima e com Rafa imparável. E que o diga o guarda-redes dos italianos, que o viu fazer nova maldade, desta vez ao picar-lhe a bola por cima, após uma assistência de Grimaldo.Rafa tinha tudo para uma noite perfeita... mas não quis. Falhou o hat trick e o póquer (rematou ao poste) em situações soberanas de golo. Pelo meio, a Juventus encheu-se de brio e fez dois golos de rajada. Primeiro foi Milik (77’) e depois Mckennie (79’). O Benfica acabou o jogo com o credo na boca face à reação italiana.No fundo, os três minutos dos italianos não apagam uma grande noite do Benfica, que rendeu 15 milhões de euros.Roger Schmidt cumpriu esta terça-feira o seu 20º jogo oficial pelo Benfica e ainda não perdeu (16 vitórias e 4 empates). Esta terça-feiravoltou a dar uma lição a Allegri e calou a arrogância dos italianos, que só reagiram na parte final da partida.A Juventus sai da Luz humilhada e com mais 4 golos sofridos. Nos 16 jogos que disputou esta temporada sofreu 18 golos e só marcou 25. Na Champions, os números são assustadores. Cinco jogos, oito golos marcados e 11 sofridos... Mau demais.O VAR teve um papel decisivo no golo da Juventus, pois o juiz tinha assinalado fora de jogo. Inicialmente o golo foi atribuído a Vlahovic, mas a UEFA mudou para Kean. Já no penálti (mão de Cuadrado), o árbitro foi lesto a apontar para a marca."Sabemos que é muito importante chegar aos oitavos de final. Este era o primeiro objetivo. Estou muito aliviado. Ainda vamos ter o último jogo, vamos tentar vencê-lo, não só pelo recorde [de pontos], mas também por causa do primeiro lugar do grupo", afirmou esta terça-feira Roger Schmidt.O alemão tem ao seu alcance a possibilidade de bater o máximo de pontos (12) conseguido pelo Benfica na Champions, há 11 anos. Com 11 pontos, basta uma vitória com o Maccabi Haifa para chegar aos 14 e estabelecer um novo recorde.Já o 1º lugar no grupo é mais difícil. O Benfica precisa de fazer um resultado melhor do que o PSG ou então conseguir anular a desvantagem de quatro golos na diferença de golos.A UEFA ficou irritada com o facto de não ter sido informada pelos responsáveis do Benfica das obras realizadas no Estádio da Luz, que "tornaram disfuncional a tecnologia da linha de golo". O organismo fez questão de demonstrar o desagrado através de um comunicado em que deixa explícita a falha, tendo adiantado que por via disso deixou de ser viável "substituir e instalar um novo sistema a tempo do jogo".Dois golos, o primeiro de grande nível técnico, num jogo em que vimos o melhor Rafa de sempre. Só não foi perfeito porque falhou (mais) dois golos feitos. Saiu sob vénias dos adeptos.Fez duas defesas decisivas. Podia ter feito melhor no terceiro golo sofrido.Jogo muito completo do internacional dinamarquês. Entrou Iling e saiu.Jogo tranquilo até aos 75’, altura em que teve de dar o grito de guerra.Fez o 1-0 e um jogo seguro. É o central português em melhor forma. Mundial? Fernando Santos vai decidir.Grande jogo do lateral, a defender e a construir. Esteve em dois golos.Foi dos que mais correu, mais cortou e mais estancou o jogo italiano.Joga muito com e sem bola, ocupa espaços como ninguém. Falha alguns passes e estranha-se porque não se está habituado.Foi dos principais responsáveis do massacre do Benfica à Juventus até aos 75’.O médio está muito diferente, para melhor, e o mérito é de Schmidt. Grande jogo e mais um golo.Não marcou, não. Mas o avançado correu muito. Foi o primeiro defesa a pressionar e abriu muito espaço para... Rafa.Muito trabalho para travar Iling Junior.Quase marcou.Pressionou.Sem tempo.