Entre os cinco possíveis adversários do Benfica na 3ª pré-eliminatória da Champions, o Mónaco é aquele que constitui a maior ameaça. A equipa do principado - onde joga o português Gelson Martins e pontifica o internacional francês Ben Yedder, entre outros craques - é o rival a evitar no sorteio que esta segunda-feira se realiza às 11h00.









