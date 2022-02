"Este é o jogo mais importante, o maior objetivo do FC Porto é ganhar a nossa liga.” Foi desta forma que Sérgio Conceição reforçou ontem a importância da partida desta noite (20h30) com o Gil Vicente, quando confrontado com a proximidade dos jogos frente a Sporting (para a Taça, três dias depois) e Lyon (oitavos de final da Liga Europa, na semana seguinte).