Cerca de 150 elementos dos Super Dragões, a principal claque afeta ao FC Porto, esteve no Centro de Treinos e Formação do Olival, em Gaia, está manhã de domingo, para apoiar a equipa azul e branca.A iniciativa aconteceu no dia seguinte ao empate, no estádio do Dragão, da equipa de Sérgio Conceição, com o Boavista a dois golos.O FC Porto soma 41 pontos, menos sete pontos que o Sporting, líder da classificação.