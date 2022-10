Mais de 100 mortos em motim no estádio do Kanjuruhan na Indonésia

Mais de 100 pessoas morreram, este sábado, num motim no estádio do Kanjuruhan, na Indonésia, durante um jogo da primeira liga do país, entre o clube de Arema FC e o Persebaya Surubaya. Vídeos do momento foram partilhados nas redes sociais.Segundo o site de notícias Infobae, vários adeptos do Arema invadiram o campo e entraram em confrontos com a polícia, após a derrota da equipa por 3-2.O Arema FC já foi informado de que não voltará a jogar com público nas bancadas do estádio durante o resto da época, enquanto outras medidas estão a ser consideradas.

More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/xkHQWP1EvQ