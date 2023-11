Mais de 300 adeptos do Antuérpia em desacatos na baixa do Porto

Mais de 300 adeptos do Antuérpia, clube belga que enfrenta na terça-feira o FC Porto, envolveram-se em desacatos na baixa da cidade invicta. Há já registo de vários estragos em estabelecimentos e algumas esplanadas viram-se obrigadas a fechar mais cedo.

A PSP foi acionada e encontra-se no local.





Num vídeo ao qual oteve acesso, pode ver-se confrontos entre os belgas e adeptos dos Superdragões na Ribeira.

Recorde-se que na partida da 3.ª jornada da fase de grupos da Champions, em Antuérpia, um grupo de apoiantes da equipa da casa confrontou os portistas desde a bancada central. A polícia local teve que dispersar o grupo com a utilização de um canhão de água.



A partida entre o FC Porto e o Antuérpia está marcada para as 20h00 desta terça-feira no estádio do Dragão.