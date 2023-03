Mais de 600 adeptos em confrontos com a polícia antes do jogo da Champions entre o Nápoles e o Eintracht

Eintracht Frankfurt que chegaram à cidade e os apoiantes do Nápoles. A poucas horas







A cidade de Nápoles, em Itália, foi palco, na tarde desta quarta-feira, de violentos confrontos entre os 600 adeptos doda segunda-mão das meias-finais da Liga dos Campeões entre os dois clubes, instalou-se o caos nas ruas da cidade.De acordo com o jornal La Gazzeta dello Sport, vários carros de civis e da polícia foram incediados por adeptos alemães. Vários lojistas também se viram envolvidos na situação. A polícia de choque foi chamada a intervir.Apesar de estarem proibidos de ver o jogo, os adeptos alemães viajaram para a cidade de comboio. De manhã, já tinham sido registados tumultos.Uma grande mobilização de polícias está a tentar impedir o contacto dos grupos dos dois clubes. Apesar de estarem envolvidos na operação cerca de 800 agentes, o receio é de que mais grupos de adeptos cheguem no período que antecede o início do jogo.