Mais de duas centenas de candidatos a árbitros apresentam-se em cinco dias

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) recebeu 215 candidaturas a árbitros de futebol e futsal, nos cinco primeiros dias da campanha "Faz parte do jogo, vem arbitrar", informou esta segunda-feira o organismo.

"Não posso deixar de salientar a importância de a campanha ter sido referida nas redes sociais e apoiada por todos os clubes do futebol profissional, associações de classe e associações distritais e núcleos de árbitros", afirmou o presidente do CA da FPF.

José Fontelas Gomes recordou que a arbitragem "é fundamental para o desenvolvimento de futebol e futsal e a capacidade de angariação e retenção de árbitros é uma tarefa crucial e que só pode ser feita com ações integradas de todos os intervenientes neste desporto".

De acordo com o CA da FPF, desde quinta-feira foram recebidas 215 candidaturas, de praticamente todo o país, mas em especial provenientes de Lisboa, Porto, Braga e Setúbal, um número que compara, por exemplo, com as nove registadas durante todo o mês de outubro.

Na quinta-feira, a FPF lançou uma campanha de angariação de árbitros de futebol, futsal e futebol de praia, calculando que haja um défice de cerca de mil árbitros nas modalidades tuteladas pela FPF.