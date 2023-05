Mais de três mil adeptos do Sp. Braga prometem invadir, no próximo sábado, a cidade de Lisboa para apoiar a turma minhota no jogo do título no Estádio da Luz.









Sabe-se que, em caso de vitória, o Benfica fica lançado para a conquista do campeonato, porém, sabe-se também que os arsenalistas, que estão a apenas seis pontos da liderança, têm fortes aspirações a vencer, pela primeira vez, o troféu maior do futebol português.

O objetivo do Sp. Braga passa por vencer o jogo do próximo sábado, diminuindo para três pontos a distância para o líder, e aguardar uma escorregadela dos dois rivais da frente: Benfica e FC Porto.









Leia também Sp. Braga com ataque demolidor Recorde-se que o Sp. Braga foi a primeira equipa a vencer o Benfica, esta temporada, no jogo da primeira volta, por altura do Natal, e logo por expressivos 3-0. Para além disso, os comandados de Artur Jorge levam oito jogos seguidos sem perder, na I Liga (sete vitórias e um empate). A última derrota foi em Guimarães, há mais de dois meses, a 27 de fevereiro. No último jogo, no sábado, goleou o Portimonense (4-1), num desafio de total domínio e de demonstração de classe e de excelente forma de alguns dos seus jogadores.

Artur Jorge, Ricardo Horta e companhia vão contar com uma considerável falange de apoio no Estádio da Luz. Adeptos que prometem fazer-se ouvir entre 60 mil benfiquistas. “Vamos com toda a força e toda a crença”, disse João Alves, adepto do Braga.





Da cidade dos arcebispos devem sair, de manhã bem cedo, cerca de 15 autocarros, devendo, como é habitual, a maioria dos adeptos arsenalistas deslocar-se nas suas viaturas pessoais.