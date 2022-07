O brasileiro Paulinho (Bayer Leverkusen), de 21 anos, foi esta quinta-feira apontado ao Sporting pela revista germânica ‘Kicker’.



O internacional brasileiro, formado no Vasco da Gama e há quatro épocas no Bayer Leverkusen, está em final de contrato e tem rejeitado todas as abordagens para a renovação.









