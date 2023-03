O Málaga acredita que vai encaixar 5,5 milhões, pagos pelo Sp. Braga, a título de indemnização pela transferência falhada de Ricardo Horta para o Benfica, no verão passado. Isto para além de continuar a manter parte do passe do jogador.Segundo avança o jornal ‘Marca’, os responsáveis do emblema andaluz estiveram durante o processo em contacto permanente com o Benfica, com o clube lisboeta a mostrar todas as ofertas feitas aos minhotos (condição para a indemnização). Algo que pode ser decisivo para a queixa da equipa espanhola que deverá seguir em breve para a UEFA.