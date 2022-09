O Málaga vai avançar para os tribunais para reclamar um indemnização ao Sp. Braga por não ter vendido Ricardo Horta ao Benfica, garantindo que o clube da Luz fez “duas propostas”.





O clube espanhol, que detém uma percentagem do passe do jogador, estabeleceu uma cláusula no contrato da ida de Ricardo Horta para o Sp. Braga em 2017, onde teria de ser ressarcido caso os bracarenses rejeitassem um proposta para a venda do jogador”. “O Málaga tem um contrato assinado com o Braga e tem os seus direitos. Ao contrário do que foi dito por outras partes, não inviabilizou nenhuma operação de transferência. Se o Braga quisesse vender o jogador ao Benfica, podia tê-lo feito”, disse Jose Maria Muñoz, administrador jurídico do Málaga, acrescendo: “Recebemos uma chamada do advogado do clube português, que nos falou de uma oferta de três milhões de euros pela nossa parte dos direitos económicos. Rejeitámos. Apenas tivemos a visita dos agentes do jogador.”