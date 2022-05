O Manchester City empatou (2-2) este domingo no terreno do West Ham, na penúltima jornada da Premier League. Contudo, a equipa de Pep Guardiola pode esta terça-feira festejar o oitavo título de campeão, caso o Liverpool perca no terreno do Southampton (em caso de triunfo ou empate, tudo se decide na última jornada).









Os citizens entraram muito mal no jogo e sofreram dois golos no primeiro tempo, por intermédio de Bowen. A reação surgiu na segunda parte através de Grealish e num autogolo de Couval. O Man. City (com Cancelo e Bernardo no onze) ainda tiveram oportunidade de chegar ao golo da vitória, mas Mahrez falhou um penálti.

Nos outros jogos deste domingo, destaque para o empate (1-1) do Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, em casa com o Norwich.