O Manchester United começou de pé trocado a Liga inglesa, ao perder em casa com o Brighton (1-2) na primeira jornada. Um desfecho inédito, pois a equipa do Sul de Inglaterra jamais havia ganho em Old Trafford. E que causa desde já grande apreensão nos ‘red devils’, depois de uma pré-época marcada pela novela em torno da continuidade de Cristiano Ronaldo.









O jogador português não foi titular, tal como se esperava, depois de falhar boa parte dos treinos de preparação para a nova temporada. Entrou aos 53 minutos, numa altura em que a equipa visitante já ganhava por 2-0 (bis de Gross aos 30 e 39 minutos).

Agora sob o comando técnico do holandês Erik ten Hag, o Manchester United mantém defeitos que já lhe eram apontados na época passada: dificuldades na construção em apoio e falta de solidez defensiva, o que deixa a equipa em constante sobressalto. O 1-2 surgiu aos 68’ (autogolo de Mac Allister), na sequência de uma carambola na pequena área.





Em Londres, o Man. City (Rúben Dias e João Cancelo titulares) venceu o West Ham, por 2-0, com dois golos do norueguês Haaland.