Manafá pretende renovar com o FC Porto, mas colocou a fasquia acima daquilo que a SAD planeou pagar. Ao que o CM apurou, há vontade das duas partes em prolongar o contrato que termina no fim de junho, mas falta anular a diferença entre os valores oferecidos e pretendidos.



Contratado em janeiro de 2019, Manafá está há quatro anos e meio no FC Porto.









