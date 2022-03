O dérbi de Manchester foi pouco mais do que 90 minutos à disposição do City para afinar o rolo compressor antes da receção de quarta-feira ao Sporting, para a 2ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os citizens golearam o United por 4-1 e estiveram sempre mais perto de dilatar a vantagem do que o rival de reduzir a diferença.









Sem Cristiano Ronaldo, que se lesionou na anca no treino da passada sexta-feira, os red devils nunca tiveram pedalada para o líder da Liga inglesa. Logo aos 5 minutos, Bernardo Silva, que atravessa momento de forma exuberante, assistiu De Bruyne para o 1-0. Sancho, numa transição rápida, ainda empatou, mas foi sol de pouca dura. De Bruyne devolveu a vantagem à equipa de Pep Guardiola ainda antes do intervalo, que chegou um pouco mais tarde devido à interrupção da partida para assistir um adepto que se sentiu mal na bancada.

O segundo tempo foi apenas o confirmar da superioridade do City, com Mahrez a bisar para a goleada. Com este resultado, o United saiu da zona que dá o apuramento para a Champions, ultrapassado pelo Arsenal, que venceu (3-2) o Watford.