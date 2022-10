O norueguês Erling Haaland, com três golos e duas assistências, foi o protagonista principal da goleada do City sobre o United, por 6-3, no dérbi de Manchester, com Cristiano Ronaldo a não sair do banco de suplentes.









O arraso do Manchester City começou cedo e foi construído por dois hat tricks, com Haaland (34’, 37’ e 64’) e Foden (8’, 44’ e 73’) a dividirem os golos. A supremacia da equipa de Pepe Guardiola, que contou com Bernardo Silva e João Cancelo a titulares, foi de tal ordem que ao intervalo já venciam por 4-0. Situação que fez centenas de adeptos do United abandonarem as bancadas em protesto com a exibição da equipa.

O Manchester United, que contou com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze, esboçou uma reação na segunda parte com um golo de Anthony (56’), mas o City fez mais dois. Martial bisou (84’ e 90+1’ g.p.), mas não atenuou o desaire dos ‘red devils’.





No final da partida, Ten Hag foi questionado sobre o facto de não ter utilizado Ronaldo e a resposta foi curiosa: “Perdíamos por 4-0 e não o ia meter por respeito a ele e à sua carreira.” Este é já o quinto jogo consecutivo de CR7 no banco, algo que não acontecia desde 2003, quando ainda era um jovem jogador do Sporting.