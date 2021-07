Manchester City diz não a Nuno Mendes

O Manchester City não está interessado em Nuno Mendes. Não fizemos nenhuma oferta nem vamos fazer. Não temos interesse nele.” Esta foi a nota enviada pelo clube inglês as redações de vários media, colocando, para já, ponto final num possível negócio.O Sporting já estava à espera que o jogador permanecesse em Alvalade, tal como onoticiou, mas esta nega pode não passar de um estratégia negocial - os ‘citizens’ querem primeiro vender para depois reforçar a equipa. Os ingleses revelaram, através dos representantes do jogador, interesse antes do Europeu, mas os contactos com a direção leonina aconteceram apenas de forma indireta. A SAD sempre deixou claro que não iria abdicar dos 50 milhões de euros por um atleta que foi fundamental na conquista do último campeonato nacional.