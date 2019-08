Manchester City empata com os ‘Spurs’

O Manchester City empatou (2-2) na receção ao Tottenham e perdeu os primeiros pontos na Premier League logo à segunda jornada. Os ‘citizens’ desperdiçaram duas vantagens no marcador e viram o VAR anular-lhes um golo já em período de descontos. Pelo meio, Agüero e Guardiola protagonizaram uma acesa discussão. Os nervos estiveram à flor da pele no Etihad.Com Bernardo Silva entre os titulares (cedeu o lugar a Mahrez aos 80 minutos), o Manchester City fez o primeiro por intermédio de Sterling (20’). Porém, o Tottenham não esmoreceu e empatou três minutos depois: Lamela rematou fora da área de pé esquerdo e bateu Ederson. Mas Agüero ainda iria recolocar os ‘citizens’ na frente antes do descanso.O encontro manteve-se animado no 2º tempo e os ‘spurs’ empataram por Lucas Moura. O nó chegou a ser desatado em cima do apito final, mas o árbitro Michael Oliver recorreu ao VAR e anulou o golo de Gabriel Jesus, por mão na bola de Laporte.Destaque ainda para o primeiro triunfo de Marco Silva. O Everton saiu vencedor (1-0) na receção ao Watford, graças a um golo de Bernard.