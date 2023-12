Manchester City na final do Mundial com portugueses em destaque

O Manchester City apurou-se esta terça-feira para a final do Mundial de clubes ao vencer os japoneses do Urawa Reds, por 3-0, com destaque para os futebolistas portugueses Bernardo Silva e Matheus Nunes, que 'fabricaram' o primeiro e o terceiro golos.

O campeão inglês só conseguiu chegar ao golo à beira do intervalo, aos 45+1, numa jogada desenvolvida entre Bernardo Silva e Matheus Nunes, que cruzou para a área, onde o central norueguês Marius Hoibraten fez autogolo, ao tentar cortar o cruzamento.

A dupla portuguesa voltaria a estar em destaque aos 59 minutos, quando Matheus Nunes fez a diagonal da esquerda para o meio e rematou para a defesa do guarda-redes Shusaku Nishikawa, que sacudiu para a zona frontal, onde surgiu Bernardo Silva a finalizar com o pé esquerdo, aplicando o 'xeque-mate' na equipa nipónica.

Sete minutos antes do golo de Bernardo, os 'citizens' tinham feito o 2-0 que deixava a equipa muito perto da final, através de um golo do médio croata Mateo Kovacic, isolado por um passe longo fantástico de Kyle Walker.

O Urawa ainda deu alguma réplica na primeira parte, mas a superior categoria individual e coletiva do Manchester City acabou por emergir na segunda parte, sem dar hipóteses ao adversário.

O outro internacional português do City, o central Rúben Dias, viu o jogo do banco, não tendo sido opção para este jogo, no qual a escolha para o eixo da defesa recaiu na dupla formada por John Stones e pelo suíço Manuel Akanji.

De notar que Pep Guardiola não pôde contar com o ponta de lança norueguês Erling Haaland, por lesão, além dos belgas Kevin De Bruyne, que já participou nos treinos em Jeddah, após quatro meses inativo, e Jérémy Doku, a contas com um lesão muscular, trio que está fora da final, marcada para sexta-feira, a partir das 18h00 (hora portuguesa) entre o campeão inglês e os brasileiros do Fluminense.