O Manchester City está a intensificar as observações ao defesa-central Diomande e prepara-se para avançar com uma proposta, refere a imprensa britânica.



O jogador contratado pelo Sporting ao Midtjylland, por 7,5 milhões de euros, está a ter uma época de afirmação no Sporting, com boas exibições em Portugal e na Liga Europa.









