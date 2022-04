O Manchester City venceu esta quarta-feira o Brighton por 3-0 e regressou à liderança isolada da Liga inglesa, com mais um ponto do que o Liverpool. As duas equipas têm seis jogos por disputar até ao fim do campeonato.









O resultado folgado desta quarta-feira não transparece as dificuldades iniciais da equipa de Pep Guardiola - ao intervalo ainda se mantinha o nulo na partida em atraso da 30ª ronda. Um dos fatores decisivos para os citizens se imporem foi a entrada de Rúben Dias, logo no início da 2ª parte. O central português esteve mais de mês e meio ausente da competição devido a lesão e assistiu já no relvado aos três golos da sua equipa, que contou com João Cancelo e Bernardo Silva nos titulares. O avançado português marcou mesmo o terceiro golo, a passe de Kevin de Bruyne.

Nos restantes jogos desta quarta-feira, destaque para o triunfo do Arsenal em casa do Chelsea: 4-2. Ao saírem vitoriosos do dérbi londrino, os gunners reforçaram a candidatura ao 4º lugar, o último que dá acesso à próxima edição da Champions. Tottenham (4º) e Arsenal (5º) têm mais três pontos do que o Man. United (6º) e menos um jogo.





O Man. United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, está em risco de falhar o acesso às competições europeias da próxima época - os primeiros quatro vão à Champions e o 5º à Liga Europa. Os próximos dois jogos, com Arsenal e Chelsea, serão decisivos.

Mano a mano no topo





Man. City e Liverpool prometem lutar até à última jornada pela conquista da Liga inglesa. E, pelo meio, as duas equipas têm as meias-finais da Champions. A nível interno, os reds parecem ter um calendário ligeiramente mais exigente.