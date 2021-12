O Manchester City, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, goleou o Leicester por 6-3 no jogo mais espetacular do ‘Boxing Day’.









Como é tradicional, o dia seguinte ao Natal, em Inglaterra, foi pleno de emoções futebolísticas. E só não foi mais cheio porque algumas partidas foram adiadas, devido a surtos de Covid-19 em alguns plantéis. Mas o ritual cumpriu-se. E com muitos golos, nos diversos encontros realizados este domingo.

Em Manchester, a equipa de Pep Guardiola entrou de forma diabólica e aos 25 minutos de jogo já vencia por 4-0, dando vazão a uma forte torrente ofensiva.









Leia também Cristiano Ronaldo marca e assiste no regresso aos triunfos do Manchester United Com o ‘trio maravilha’ português no onze inicial (Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva), os citizens marcaram aos 5 minutos por Kevin De Bruyne, aos 14 por Mahrez (penálti), aos 21 por Gundogan e aos 25 por Sterling (novo penálti). Nesta altura, a equipa que veste de azul celeste tirou o pé do acelerador. Na segunda parte, e com o City em piloto automático, o Leicester reagiu e marcou três golos em dez minutos (entre os 55 e os 65’), dando novos contornos ao jogo. Mas a equipa de Guardiola ouviu o sinal de alarme e num ápice (69’ e 87’) disparou para 6-3 (Laporte e Sterling). Uff!

Três jogos adiados



O Wolverhampton-Watford foi um dos 3 jogos adiados devido a surtos de Covid-19. O Liverpool-Leeds e o Burnley-Everton também não se jogaram.





United joga esta noite



O Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, apenas joga esta segunda-feira, no terreno do Newcastle (20h00, Sport TV1).