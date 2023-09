Manchester United deixa Jadon Sancho à parte e a aguardar resolução disciplinar

O futebolista internacional inglês Jadon Sancho, do Manchester United, vai trabalhar à parte, à espera de que se resolva a sua situação, informaram esta quinta-feira os 'red devils' em comunicado.

"Jadon Sancho seguirá um programa de treino à parte da equipa principal, enquanto decorre a resolução do processo disciplinar", especificou o clube.

O jogador, que custou 70 milhões de euros ao United e que cumpre a terceira época no clube, foi criticado pelo treinador Erik Ten Hag, com o neerlandês a explicar ter deixado Sancho de fora dos convocados para o jogo com o Arsenal devido ao desempenho nos treinos.

Uma declaração que incomodou o jogador, com Sancho a escrever nas redes sociais para as pessoas não acreditarem em tudo e que está habituado a servir de "bode expiatório", numa mensagem que viria a apagar mais tarde.

Uma situação que decorreu após a última jornada, na derrota com o Arsenal (3-1), e que levou agora o United, equipa de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, a assumir o afastamento do jogador, até que a questão de disciplina se resolva.

Esta época, o jogador foi suplente utilizado nas três primeiras jornadas, nas vitórias em casa com Wolverhampton (1-0) e Nottingham Forest (3-2) e na derrota fora com o Tottenham (2-0), sendo afastado das opções para a convocatória na quarta ronda.