Manchester United e Tottenham avançam por Bruno Fernandes

O ‘leilão’ para a contratação de Bruno Fernandes está a ser monopolizado pelo Manchester United e pelo Tottenham, apurou oMiguel Pinho, empresário do médio do Sporting, fez uma viagem-relâmpago a Inglaterra onde foi auscultar os interessados na contratação do jogador. Segundo oapurou, o agente trouxe propostas do Manchester United e do Tottenham, embora os valores sejam abaixo dos 70 milhões de euros exigidos pelo presidente leonino. O Liverpool não passa dos 45 milhões.Frederico Varandas tinha dado ordens para que o empresário acelerasse as negociações. Agora Miguel Pinho vai reunir com o líder leonino para lhe dar conta do seu périplo por Inglaterra.Os interesses do jogador estão salvaguardados e as condições oferecidas pelos dois clubes são idênticas. Contudo, o Manchester United, pelo seu historial e misticismo, pode agradar mais ao médio de 24 anos.Seguro é que o futuro de Bruno Fernandes não passa pelo Sporting. O médio mais goleador de sempre da Europa é muito desejado em Inglaterra, onde as comparações com Frank Lampard fazem as delícias dos adeptos. Bruno superou o recorde do inglês ao fazer 32 golos em 53 jogos numa temporada.O lateral-direito Rosier (Dijon) vai assinar pelo Sporting e deve ser apresentado até segunda-feira. O defesa, de 22 anos, já fez os testes médicos e vai custar cinco milhões de euros.