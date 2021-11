Manchester United empata com líder Chelsea

O Manchester United, com Bruno Fernandes no onze e Ronaldo a sair do banco aos 64’, foi ao terreno do Chelsea empatar 1-1. Este resultado mantém os blues na liderança da Premier League.









O técnico interino Michael Carrick surpreendeu em Stamford Bridge ao colocar o goleador português no banco. “São mudanças para refrescar as coisas”, justificou. Certo é que a equipa de Manchester colocou-se em vantagem através de Sancho, após erro de Jorginho. O empate acabou por surgir, já com CR7 em campo, de penálti apontado precisamente por Jorginho. Um resultado que mantém o Chelsea na frente, agora com um ponto de vantagem sobre o Manchester City que este domingo venceu, em casa, o West Ham, por 2-1.

A equipa orientada por Pep Guardiola, que apostou, no onze titular, no trio português (Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva), teve no alemão Gundogan a figura da partida, marcada pela neve. Primeiro fez o 1-0 aos 33’ e depois assistiu, em cima do minuto noventa, para o golo de Fernandinho, antes dos hammers reduzirem por Lanzini. Destaque ainda para o adiamento do Burnley-Tottenham devido à neve.